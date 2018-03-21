Об этом сообщил главный архитектор города Андрей Быков

В генеральный план Владимира внесут 250 изменений.Об этом сообщил депутатам городского совета главный архитектор Андрей Быков во вторник, 20 марта. Заявки на изменение подавали сами жители, общественные и коммерческие организации, муниципалитет. В роли проектировщика изменений выступил институт «Гипрогор» из Санкт-Петербурга.Одна из ключевых поправок - это отказ от застройки территории действующего аэропорта и окружающей его территории. Прошлый генплан Владимира, принятый в 2009 году, подразумевал, что город соединиться с Юрьевцем массивной застройкой севернее федеральной трассы М-7. Однако зеленые зоны на этом участке решили сохранить.