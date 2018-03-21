Отзыв изданием РБК работающих в нижней палате журналистов является попыткой давления на членов комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики. Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба.

Отзыв изданием РБК работающих в нижней палатежурналистов является попыткой давления на членов комиссии Госдумы по вопросамдепутатской этики. Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба.В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялосьзаседание, в ходе которого нарушений норм поведения со стороны депутата от ЛДПРЛеонида Слуцкого выявлено не было. Ранее парламентария обвинили вдомогательствах несколько журналисток."Заявления РБК однозначно можно расценить как попыткудавления на членов комиссии", – цитирует Аршбу ТАСС. Комиссия не можетназначать виновных, подчеркнул законодатель. "Как бы кому нихотелось", – добавил он. Парламентарий также отметил, что решения должныприниматься в рамках закона, что и было сделано на заседании.Аршба обратил внимание, что на заседании комиссии впервые в ее истории приняли участие заявители. "И в результатеобсуждения с участием представителей всех фракций коллегиально было принятоединогласное решение", – сказал парламентарий.По его словам, оказание давления на депутатов путем шантажаотзывом корреспондентом из нижней палаты является недопустимым. "Преждечем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решениявлекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем", – резюмировалзаконодатель.На заседании комиссии были рассмотрены жалобы от двухзаявительниц. Парламентарии отметили, что их претензии в адрес Слуцкого быливыдвинуты спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов (отгода до трех лет). Кроме того, депутаты отметили, что жалобы были поданыпрактически одновременно, к тому же в период избирательной кампании.Учитываясумму фактов, члены комиссии пришли к выводу об избирательности,целенаправленности и заранее спланированном характере действий.Также парламентарии отметили, что у нижней палаты нет"должного инструментария для проверки таких претензий, а также проведенияпредусмотренных законодательством экспертиз. "Комиссия неправомочна даватьэкспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным вобращениях заявительниц", – отмечается в решении.Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвалпроанализировать сложившуюся ситуацию исключительно в рамках правового поля, исходя изпрезумпции невиновности. Председатель нижней палаты не исключил, что скандалвокруг Слуцкого может быть намеренной провокацией.