Отзыв изданием РБК работающих в нижней палате
журналистов является попыткой давления на членов комиссии Госдумы по вопросам
депутатской этики. Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба.
Отзыв изданием РБК работающих в нижней палате
журналистов является попыткой давления на членов комиссии Госдумы по вопросам
депутатской этики. Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба.
В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялось
заседание, в ходе которого нарушений норм поведения со стороны депутата от ЛДПР
Леонида Слуцкого выявлено не было. Ранее парламентария обвинили в
домогательствах несколько журналисток.
"Заявления РБК однозначно можно расценить как попытку
давления на членов комиссии", – цитирует Аршбу ТАСС. Комиссия не может
назначать виновных, подчеркнул законодатель. "Как бы кому ни
хотелось", – добавил он. Парламентарий также отметил, что решения должны
приниматься в рамках закона, что и было сделано на заседании.
Аршба обратил внимание, что на заседании комиссии впервые в ее истории приняли участие заявители. "И в результате
обсуждения с участием представителей всех фракций коллегиально было принято
единогласное решение", – сказал парламентарий.
По его словам, оказание давления на депутатов путем шантажа
отзывом корреспондентом из нижней палаты является недопустимым. "Прежде
чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения
влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем", – резюмировал
законодатель.
На заседании комиссии были рассмотрены жалобы от двух
заявительниц. Парламентарии отметили, что их претензии в адрес Слуцкого были
выдвинуты спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов (от
года до трех лет). Кроме того, депутаты отметили, что жалобы были поданы
практически одновременно, к тому же в период избирательной кампании.
Учитывая
сумму фактов, члены комиссии пришли к выводу об избирательности,
целенаправленности и заранее спланированном характере действий.
Также парламентарии отметили, что у нижней палаты нет
"должного инструментария для проверки таких претензий, а также проведения
предусмотренных законодательством экспертиз. "Комиссия неправомочна давать
экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в
обращениях заявительниц", – отмечается в решении.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал
проанализировать сложившуюся ситуацию исключительно в рамках правового поля, исходя из
презумпции невиновности. Председатель нижней палаты не исключил, что скандал
вокруг Слуцкого может быть намеренной провокацией.