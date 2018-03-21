Инцидент произошел на улице Крестьянской

В Костроме на 14-летнего подростка с крыши дома упал снег.Инцидент произошел в понедельник, 19 марта, на улице Крестьянской. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Медиики диагностировали у него множественные ушибы. Теперь подростку предстоит пройти обследование.Дом, с которого свалился снег, обслуживает городская управляющая компания. По данному факту началась служебная проверка.