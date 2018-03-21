Плавится воздух. Шуршит песок. Небо белое от зноя. Пустыня. На полуистлевшем трупе неизвестно кого восседает гигантский гриф. Лениво дробит кости огромной, когтистой, готической лапой. Медленно отрывает куски вяленой мертвечины и, каждый раз поднимая лобастую лысую голову к белому небу, равнодушно глотает.
Неизвестно откуда появляется ягненок. Белая сияющая шкурка, перламутровые копытца, голубые, в укор бледному небу, глаза. Подобострастно изгибаясь, дрожа и нетрывно глядя на страшного и ужасного грифа, ягненок приближается к нему. "О.. Гриф!! Зачем.. зачем Вы едите эту гадость?!... Ах, оставьте! Съешьте лучше меня! Я молод, я свеж! О, Гриф!!" Гриф поворачивает тяжелую голову и долго смотрит на замершего в полуобмороке от этого взгляда ягненка. Со вздохом
еще анекдот!