В городе Шадринск Курганской области школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали 7 детей. Пистолет принадлежит ее отцу.

В Курганской области школьница устроила стрельбу из пневматического пистолета.Инцидент произошел в школе №15 города Шадринск. Стрельбу из пистолета открыла 13-летняя девочка. Оружие принадлежит ее отцу. В результате происшествия синяки и ссадины получили семь учащихся 7-го класса.На место ЧП приехала скорая помощь. Медики осмотрели детей, госпитализация потребовалась лишь одному пострадавшему.Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в настоящее время в школе находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме. В школу выехал также уполномоченный по правам ребенка в Курганской области.Накануне стрельба произошла в школе "Грейт Миллс" в округе Сент-Мэри в американском штате Мэриленд. 17-летний стрелок был убит полицейским.