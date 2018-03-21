Новая пешеходная набережная появится в Москве. Она протянется от территории бывшего Бадаевского пивзавода до района Фили.

Новая пешеходная набережная появится в Москве. Онапротянется от территории бывшего Бадаевского пивзавода до района Фили."Сегодня градостроительная политика Москвы направленана создание максимально удобных и комфортных пространств в городе. Во многомэто связано и с удобным доступом к реке, с организацией новых набережных",– сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.По его словам, сейчаспрорабатывается проект новой пешеходной набережной от территории Бадаевскогопивоваренного завода до научного объединения имени Хруничева и далее – до района Фили."Это будетполноценная пешеходная набережная, которая, я уверен, станет украшением города.Также организация этой набережной создаст пешеходную проницаемость для районов,расположенных вдоль реки", – отметил заместитель мэра.Московские властиуделяют большое внимание созданию пешеходных зон, в то числе, и на набережных. Ужеобустроены Крымская, Каснопресненская, Саввинская, Ростовская и Смоленская набережные. Сейчас идет работанад проектами еще нескольких пешеходных маршрутов вдоль Москвы-реки.Также в этом году откроется территория вокругПолитехнического музея после его реконструкции. Он станет частью новогопешеходного пространства – маршрут для неспешных прогулок пройдет отЦентрального детского магазина на Лубянке до парка "Зарядье".