Новая пешеходная набережная появится в Москве. Она
протянется от территории бывшего Бадаевского пивзавода до района Фили.
Новая пешеходная набережная появится в Москве. Она
протянется от территории бывшего Бадаевского пивзавода до района Фили.
"Сегодня градостроительная политика Москвы направлена
на создание максимально удобных и комфортных пространств в городе. Во многом
это связано и с удобным доступом к реке, с организацией новых набережных",
– сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас
прорабатывается проект новой пешеходной набережной от территории Бадаевского
пивоваренного завода до научного объединения имени Хруничева и далее – до района Фили.
"Это будет
полноценная пешеходная набережная, которая, я уверен, станет украшением города.
Также организация этой набережной создаст пешеходную проницаемость для районов,
расположенных вдоль реки", – отметил заместитель мэра.
Московские власти
уделяют большое внимание созданию пешеходных зон, в то числе, и на набережных. Уже
обустроены Крымская, Каснопресненская, Саввинская, Ростовская и Смоленская набережные. Сейчас идет работа
над проектами еще нескольких пешеходных маршрутов вдоль Москвы-реки.
Также в этом году откроется территория вокруг
Политехнического музея после его реконструкции. Он станет частью нового
пешеходного пространства – маршрут для неспешных прогулок пройдет от
Центрального детского магазина на Лубянке до парка "Зарядье".