22 марта 2018 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. состоится «Прямой провод» с Центром пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве...
22 марта 2018 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. состоится «Прямой провод» с Центром пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве на тему: «Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, и их семей».
На вопросы отвечают:
-врио начальника ЦПО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Кармалит Сергей Иванович (тел. (499) 973-51-15);
- заместитель начальника ЦПО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Осминина Наталья Васильевна (тел. (499) 973-52-22);
- заместитель начальника ЦПО ГУ МВД России по г. Москве Сукроева Лидия Ивановна (тел. (499) 973 51-03).
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве