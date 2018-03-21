22 марта 2018 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. состоится «Прямой провод» с Центром пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве...

22 марта 2018 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. состоится «Прямой провод» с Центром пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве на тему: «Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, и их семей».На вопросы отвечают:-врио начальника ЦПО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Кармалит Сергей Иванович (тел. (499) 973-51-15);- заместитель начальника ЦПО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Осминина Наталья Васильевна (тел. (499) 973-52-22);- заместитель начальника ЦПО ГУ МВД России по г. Москве Сукроева Лидия Ивановна (тел. (499) 973 51-03).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве