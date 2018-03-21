Предполагается, что продавать их будут по сниженной стоимости. Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект, пишет ТАСС.

В России появятся невозвратные билеты на поезда. Предполагается, что продавать их будут по сниженной стоимости. Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект, пишет ТАСС.То есть покупая билет, пассажир имеет право выбрать: или он покупает билет невозвратный, или он тот, какой считает нужным. Данное правило распространяется только на дальние расстояния, никакие пригородные электрички туда не попадают.Пассажиры смогут вернуть деньги за такой билет только по болезни или из-за несчастного случая. Подобные ситуации надо будет подтвердить документально. Рассчитывать на компенсацию можно также при задержке или отмене поезда.