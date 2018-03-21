Сегодня пройдут испытания по информатике и географии.

В России стартует досрочный период Единого госэкзамена. Сегодня пройдут испытания по информатике и географии. В этом году ЕГЭ по данным предметам никаких существенных изменений не претерпели. Чтобы получить зачет, по информатике необходимо будет набрать — 40 баллов и столько же по географии.Cледующий досрочный экзамен состоится 23 марта, это будет испытание по русскому языку.Отметим, в этом году во Владимирской области ЕГЭ досрочно планируют сдать 269 человек, из них 267 выпускников прошлых лет и 2 выпускника текущего года.