Напомним, накануне в сети «Интернет» появилась информация о том, что днем маленький мальчик в одиночестве бродил по центральной улице города прямо между машинами. Его заметил неравнодушный местный житель.

Прокуратура Владимирской области начала проверку по факту потери малыша в Вязниках. Напомним, накануне в сети «Интернет» появилась информация о том, что днем маленький мальчик в одиночестве бродил по центральной улице города прямо между машинами.На вид ребенку 4-5 лет. Его заметил неравнодушный местный житель. Он посадил «потеряшку» к себе в автомобиль и сфотографировал. Данный снимок с подписью «Чей ребенок? Кто потерял?» мужчина выложил в популярный местный паблик.Маму мальчика мужчина нашел сам. На своем автомобиле он ездил по дворам и спрашивал, кто потерял ребенка.Органами прокуратуры оперативно организована проверка данной информации, в ходе которой установлено, что малыш воспитывается в благополучной семье. Его зовут Василий, ему 4 года, он имеет задержку психического развития.Вчера он со своей мамой находился в гостях. Собираясь домой, мама одела ребенка и поставила в подъезд, а сама в это время стала одевать обувь и куртку. Мальчик не дожидаясь ее, выбежал и очутился на улице.Находясь там один не более 30 минут, мальчик-потеряшка не плакал, вел себя спокойно, проявлял любознательность.Его мама через некоторое время обнаружила отсутствие ребенка в подъезде и сама бросилась на его поиски.К проверке подключились органы опеки и попечительства. ОНД ОМВД России по Вязниковскому району взяты необходимые объяснения, на маму ребенка составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).Надзорным органом данная проверка продолжается.