Мальчик провел на улице около 30 минут

В Вязниках мужчина помог 4-летнему ребенку найти маму.Местный житель увидел мальчика, который слонялся по двору без присмотра взрослых. Ребенок провел на улице около получаса. Мужчина посадил мальчика в машину и начал ездить с ним по окрестностям. Также он выложил фотографию ребенка в интернет.Вскоре мужчина нашел мать мальчика. Она вместе с ребенком была в гостях. У мальчика есть задержка в психическом развитии. Он первый выбежал на улицу, недождавшись маму, и потерялся. Женщина искала его по окрестным дворам.