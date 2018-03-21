По данным полиции, 15 марта хозяин квартиры пригласил в гости двух незнакомых ему мужчин. После распития спиртного он уснул, а его гости ушли.

В Вязниках задержан «квартирный» вор. По данным полиции, 15 марта хозяин квартиры пригласил в гости двух незнакомых ему мужчин. После распития спиртного он уснул, а его гости ушли. Однако спустя некоторое время один из них – 35-летний мужчина, вернулся обратно. Проникнув в квартиру через незапертую дверь балкона, он похитил ценное имущество. Его добычей стали компьютер, мобильный телефон, иконы и два золотых крестика. Ущерб составил более 90 тысяч рублей. Все вещи принадлежали дочери хозяина квартиры.В настоящее время в отношении 35-летнего ранее судимого уроженца соседнего государства возбуждено уголовное дело.