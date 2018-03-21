Легендарный препарат с непростой судьбой: изначально виагра создавалась как средство для лечения стенокардии и ишемии, затем препарат был признан лучшим средством в борьбе с импотенцией, а теперь оказалось, что он ещё и снижает риск развития колоректального рака. Правда, для лечения онкологии виагра не подходит: речь идёт лишь о профилактике.

Пожалуй, самое популярное средство для повышения потенции – виагра – как оказалось, способно на большее.Американские исследователи выяснили, что при ежедневном приёме небольших доз этого препарата снижается риск развития колоректального рака (опухолей различных отделов толстой и прямой кишки). По словам специалистов, этот тип рака занимает третье место среди печального "рейтинга онкологической смертности".Напомним, что виагра – это наиболее известная торговая марка, под которой выпускается лекарственное средство силденафил. Изначально этот препарат был синтезирован с целью улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии и ишемии, однако в 1992 году в ходе клинических испытаний было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально.Зато у виагры обнаружился другой эффект: ярко выраженное влияние на кровоток в области органов малого таза. Лекарство расслабляет гладкие мышцы вокруг кровеносных сосудов, из-за чего в последние поступает больше крови.Кстати, таким образом лечат не только эректильную дисфункцию, но и лёгочную гипертензию у недоношенных детей. А теперь медики нашли препарату ещё одно полезное применение.Биохимики выяснили, что виагра препятствует образованию полипов в кишечнике – аномальных скоплений клеток на его стенках, которые в большинстве случаев перерастают в раковые. По словам экспертов, рост таких образований может начаться в подростковом возрасте и проходить с разной скоростью. Так, средний возраст, в котором пациентам ставится диагноз "рак толстой кишки", составляет сегодня 39 лет.Как пояснил руководитель исследовательской группы Даррен Браунинг (Darren Browning), первые эксперименты команда проводила на животных моделях. Учёные создали модифицированных мышей с генетической предрасположенностью к развитию колоректального рака: у них была мутация, из-за которой ускорялся рост полипов. Та же мутация часто возникает и у людей.Своим подопытным исследователи ежедневно давали питьевую воду с небольшой дозой силденафила, а контрольная группа осталась без лекарства. Вскоре специалисты увидели, что у животных, которые принимали виагру, количество полипов на стенках кишечника было в два раза меньше по сравнению с контрольной группой.Авторы поясняют, что в данном случае эффект обеспечивается не за счёт расслабления гладких мышц. Лекарство запускает другой механизм: оно стимулирует синтез циклического гуанозинмонофосфата, который содержится в мембранах клеток, образующих внутреннюю "оболочку" кишечника – эпителий.Наблюдения показали, что при повышенных уровнях циклического гуанозинмонофосфата подавляется избыточная пролиферация клеток – их разрастание путём деления, из-за которого и появляются полипы. Именно пролиферирующие клетки больше других подвержены мутациям, вызывающим рак.Кроме того, при постоянном приёме препарата также запускается апоптоз – естественное устранение дефектных клеток, из которых развиваются раковые.Исследователи отмечают важный момент: виагра никак не влияет на полипы, которые уже успели образоваться в кишечнике, зато рост новых она сдерживает. Иными словами, препарат можно использовать скорее не для лечения, а для профилактики возникновения колоректального рака.Теперь команда планирует провести клинические испытания силденафила с пациентами, у которых повышен риск развития такого типа рака. Среди факторов, которые могут повысить этот риск, учёные назвали наследственность, уже существующие множественные полипы в кишечнике, а также хроническое воспаление кишечника.Кстати, чтобы избежать возникновения рака кишечника, стоит ограничить потребление холестерина, ведь он ускоряет развитие опухолей в сто раз.