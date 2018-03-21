Известный певец Витас стал героем криминальной хроники. Исполнителя задержали на Рублевском шоссе.

Известный певец Витас стал героем криминальной хроники. Исполнителя задержали на Рублевском шоссе.По предварительным данным, артист открыл стрельбу во дворе собственного дома. О происшествии очевидцы сообщили в полицию.Соседи утверждают, что Витас был пьян. Он якобы спрятался в своем доме. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь.В результате певец был доставлен в участок. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование: судя по всему, правоохранители заподозрили, что Витас находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. От проведения теста артист отказался.В результате полицейские составили протокол об административном правонарушении. Певца отпустили из под стражи, передает Telegram-канал 112.Вероятно, исполнителю придется заплатить крупный штраф. Скорее всего, Витаса обвинили в хулиганстве.Напомним, что знаменитый певец оказался в центре громкого скандала в 2013 году. Тогда Витас сбил велосипедистку на своем автомобиле. Он был лишен прав за пьяную езду на 23 месяца.