Представившись сотрудником полиции злоумышленник проник в квартиру к 87-летнему пенсионеру и завладел принадлежащими ему денежными средствами.

В начале марта в дежурную часть городского Управления МВД обратился 87-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный завладел принадлежащими ему деньгами.Потерпевший рассказал, что к нему пришел мужчина и, представившись сотрудником полиции, не предъявив при этом удостоверения, потребовал оплатить госпошлину. Лжеполицейский пояснил, что пенсионер является потерпевшим по некоторому уголовному делу. Для ускорения процесса выплаты нанесенного ущерба злоумышленник предложил оплатить «компенсацию» в размере 5 тысяч рублей.Находясь в замешательстве, пожилой человек все же отдал деньги псевдосотруднику. Для придания видимости правдивости ситуации аферист оставил номер телефона для связи и заверил пенсионера, что с ним свяжутся сотрудники полиции для возмещения нанесенного ущерба.Впоследствии выяснилось, что номер недействителен.По имеющимся приметам сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру установили личность и местонахождение подозреваемого. В середине марта 35-летний житель областного центра был задержан. Мужчина дал признательные показания.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый в совершении мошеннических действий заключен под стражу.Проводится проверка задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.