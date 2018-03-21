Стартовал финал за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б»

Первый игровой день финала за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», стартовавший 20 марта в Тюмени, принес следующие результаты:«Подмосковье» - «Магнитка-Университет» 3:1 (25:16, 26:24, 24:26, 25:14)«Автомобилист» - «Кристалл» 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)ВК «Владимир» - МВК «Тюмень» 1:3 (17:25, 25:22, 16:25, 17:25).Следующим соперником наших спортсменов будут волейболисты «Подмосковья».