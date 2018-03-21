Бывший полицейский проведет в колонии строгого режима 7 лет

Во Владимире осудили следователя, прикрывшего виновника смертельного ДТП.Напомним, что страшная авария произошла в марте 2016 года. Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Следователь получил от него взятку - 800 тысяч рублей - за возможность отогнать машину со штраф-стоянки.Мужчина забрал автомобиль и поспешно продал его в интернете. Но сотрудники ФСБ раскрыли схему. Виновнику не удалось уйти от уголовной ответственности. Следователь также оказался за решеткой. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.