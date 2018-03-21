При личном досмотре у молодых людей оперативники обнаружили и изъяли 68 полимерных пакетиков с синтетическим наркотическим средством a-PVP группы, общей массой 31,63 грамма.

Во Владимирской области задержаны 19-ти и 22-летний жители Нижегородской области. При личном досмотре у молодых людей оперативники обнаружили и изъяли 68 полимерных пакетиков с синтетическим наркотическим средством a-PVP группы, общей массой 31,63 грамма.Партию «синтетики» фигуранты планировали сбыть на территории областного центра.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.Также полицейскими установлены 16 тайников, организованных задержанными, с так называемыми закладками.