По данным регионального Управления МВД, в начале марта мужчина пришел к 87-летнему пенсионеру и, представившись сотрудником полиции потребовал оплатить госпошлину.

Во Владимире задержан лжеполицеский. По данным регионального Управления МВД, в начале марта мужчина пришел к 87-летнему пенсионеру и, представившись сотрудником полиции потребовал оплатить госпошлину. Якобы дедушка является потерпевшим по некоторому уголовному делу. Для ускорения процесса выплаты нанесенного ущерба мошенник предложил оплатить «компенсацию» в размере 5 тысяч рублей.Находясь в замешательстве, пожилой человек все же отдал деньги псевдосотруднику. Для придания видимости правдивости ситуации аферист оставил номер телефона для связи и заверил пенсионера, что с ним свяжутся для возмещения нанесенного ущерба.Спустя время мошенник был задержан. Им оказался 35-летний житель областного центра. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное.