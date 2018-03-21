При личном досмотре у подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли 68 полимерных пакетиков с «синтетикой».

17 марта текущего года в ходе отработки оперативной информации сотрудниками городского Управления МВД совместно с сотрудниками регионального подразделения Росгвардии задержаны 19-ти и 22-летний жители Нижегородской области. При личном досмотре у молодых людей оперативники обнаружили и изъяли 68 полимерных пакетиков с неизвестным содержимым, которые были направлены на экспертизу.По заключению экспертов, в изъятых пакетиках находилось синтетическое наркотическое средство a-PVP группы, общей массой 31,63 грамма.Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД установили, что партию «синтетики» фигуранты планировали сбыть на территории областного центра.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).Также полицейскими установлены шестнадцать тайников, организованных задержанными, с так называемыми закладками.В настоящее время молодые люди заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.