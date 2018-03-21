Сегодня во Владимирском областном театре кукол состоится уже ставшая традиционной «Кукольная вечеринка».

Во Владимирской области отметят Международный День кукольника и День театра. Сегодня во Владимирском областном театре кукол состоится уже ставшая традиционной «Кукольная вечеринка». В программе – театральная фотостудия, мульткараоке, аквагрим, экскурсии по закулисью, мастер-классы, сказка для самых маленьких и кукольный концерт «Цветочек аленький». Начало в 18.00. А 27 марта артисты театра кукол и Владимирский камерный хор Центра классической музыки представят песни из известных мультфильмов и сказок.