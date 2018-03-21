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<a href="http://33live.ru/novosti/21-03-2018-vspyshku-kori-perezhili.html" target="_blank">Вспышку кори пережили?</a> - Вспышку кори пережили. Об этом сообщают медики и специалисты Роспотребнадзора. На сегодняшний день пока число заболевших корью остается прежним - 11 детей в возрасте от 11 месяцев до 12 лет. Новых пациентов с этим заболеванием не зафиксировано.