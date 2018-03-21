Пострадавшая в ОАЭ 22-летняя иркутская модель Катерина Стецюк считает свое состояние удовлетворительным. Девушка просит не афишировать ход дела.

Пострадавшая в ОАЭ 22-летняяиркутская модель Катерина Стецюк считаетсвое состояние удовлетворительным. Девушка просит не афишировать ход дела.Выпрыгнувшая из окна шестого этажа от маньяка с ножом россиянка получила серьезнуютравму позвоночника, однако сейчас ей уже лучше. Об этом сообщил вице-консулгенерального консульства России в Дубае Иван Губанов."Сотрудники генконсульства сегоднявновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояниекак удовлетворительное. По ее словам, она чувствует себя лучше. Онаповторно обратилась к родственникам с просьбой не афишироватьобстоятельства случившегося и ход расследования", – цитирует дипломатаРИА Новости. Желание девушкискрыться, не разглашать подробности страшной истории понятно. Судя по всему,она решила "уйти в тень" из-за настоящей травли, которая развернулась в ее адресСети.Многиене просто отказываются помогать модели материально, но и фактически изводят еенападками. Многие фолловеры, судя по их комментариям в Instagram Катерины, считают ее девушкой легкогоповедения. "Нашли кому помогать!.. Это ж уму не постижимо!", "Однойпроституткой меньше!", "Ее задача в жизни это кайфловить и при возможности никогда не работать. Вот она и поехала искать богатоголоха, который клюнет на ее прелести. Но арабов она недооценила", "Эта девочка,наверное, больше не прилетит в родной город из-за позора… Жалко конечно,инвалидом не дай Бог станет, надеюсь, с ней все будет хорошо, но шкура та еще",– разразились критикой в адрес молодой модели пользователи соцсети.Известно, что сотрудники генконсульствапередали Катерине Стецюк вещи первой необходимости. "Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялосьдознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данныймомент официальной информации о квалификации дела нет. До окончаниярасследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ", —рассказал вице-консул.Сотрудники генконсульства РФ разыскали россиянкув больнице, в ходе встречи с дипломатами она сообщила, чтоприбыла в ОАЭ 16 февраля этого года для участия в видеосъемкахв качестве модели по приглашению неустановленных лиц в однойиз соцсетей.В ночь на 3 марта произошла ссорамежду Стецюк и ее знакомым, 39-летним гражданином Пакистана. В ходе ссоры,со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольногоопьянения, пытался ранить ее ножом. Спасаясь, она получила травму позвоночникаи внутренних органов. Стецюк сделали две хирургические операции.Как писали Dni.Ru, россиянка полетела в Дубайпо приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катеринаежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогузабила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.Выяснилось, что Стецюкнаходится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись,связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший нанее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданинаПакистана.Модель не можетсамостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитациитребуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда навыздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.