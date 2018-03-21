Пострадавшая в ОАЭ 22-летняя
иркутская модель Катерина Стецюк считает
свое состояние удовлетворительным. Девушка просит не афишировать ход дела.
Пострадавшая в ОАЭ 22-летняя
иркутская модель Катерина Стецюк считает
свое состояние удовлетворительным. Девушка просит не афишировать ход дела.
Выпрыгнувшая из окна шестого этажа от маньяка с ножом россиянка получила серьезную
травму позвоночника, однако сейчас ей уже лучше. Об этом сообщил вице-консул
генерального консульства России в Дубае Иван Губанов.
"Сотрудники генконсульства сегодня
вновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояние
как удовлетворительное. По ее словам, она чувствует себя лучше. Она
повторно обратилась к родственникам с просьбой не афишировать
обстоятельства случившегося и ход расследования", – цитирует дипломата
РИА Новости. Желание девушки
скрыться, не разглашать подробности страшной истории понятно. Судя по всему,
она решила "уйти в тень" из-за настоящей травли, которая развернулась в ее адрес
Сети.
Многие
не просто отказываются помогать модели материально, но и фактически изводят ее
нападками. Многие фолловеры, судя по их комментариям в Instagram Катерины, считают ее девушкой легкого
поведения. "Нашли кому помогать!.. Это ж уму не постижимо!", "Одной
проституткой меньше!", "Ее задача в жизни это кайф
ловить и при возможности никогда не работать. Вот она и поехала искать богатого
лоха, который клюнет на ее прелести. Но арабов она недооценила", "Эта девочка,
наверное, больше не прилетит в родной город из-за позора… Жалко конечно,
инвалидом не дай Бог станет, надеюсь, с ней все будет хорошо, но шкура та еще",
– разразились критикой в адрес молодой модели пользователи соцсети.
Известно, что сотрудники генконсульства
передали Катерине Стецюк вещи первой необходимости. "Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось
дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный
момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания
расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ", —
рассказал вице-консул.
Сотрудники генконсульства РФ разыскали россиянку
в больнице, в ходе встречи с дипломатами она сообщила, что
прибыла в ОАЭ 16 февраля этого года для участия в видеосъемках
в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной
из соцсетей.
В ночь на 3 марта произошла ссора
между Стецюк и ее знакомым, 39-летним гражданином Пакистана. В ходе ссоры,
со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, пытался ранить ее ножом. Спасаясь, она получила травму позвоночника
и внутренних органов. Стецюк сделали две хирургические операции.
Как писали Dni.Ru, россиянка полетела в Дубай
по приглашению поработать моделью 15 февраля этого года. Катерина
ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу
забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в Интерпол.
Выяснилось, что Стецюк
находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись,
связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший на
нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданина
Пакистана.
Модель не может
самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации
требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на
выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.