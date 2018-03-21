Чемпион мира в составе сборной Испании по футболу Хаби Алонсо оказался замешан в нескольких налоговых скандалах. Прокуратура Мадрида требует для экс-футболиста Реала, Ливерпуля и Баварии тюремного заключения сроком на пять лет.

Чемпион мира в составе сборной Испании по футболу Хаби Алонсо оказался замешан в нескольких налоговых скандалах. Прокуратура Мадрида требует для экс-футболиста "Реала", "Ливерпуля" и "Баварии" тюремного заключения сроком на пять лет.Испанского полузащитника, завершившего игровую карьеру по окончании сезона-2016/17, подозревают в налоговых преступлениях, совершенных им с 2010-го по 2012 год. По мнению следствия, Алонсо пользовался услугами подставной фирмы и мог совершить мошенничество на сумму около 2 миллионов евро, сообщает ТАСС.Напомним, что Хаби Алонсо является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Кроме того, на клубном уровне испанский футболист дважды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.