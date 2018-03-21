Алла Пугачева ответила критикам ее фото без макияжа, выложенного в Инстаграме накануне выборов. Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой, - призналась певица. При этом она пожелала и поклонникам, и критикам счастья и долгих лет жизни.

Алла Пугачева ответила критикам ее фото без макияжа, выложенного в "Инстаграме" накануне выборов президента России."С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", – написала она и опубликовала фото с мокрой головой – после того, как вышла из душа. Среди интернет-пользователей тут же нашлось немало тех, кто оставил ядовитые комментарии в адрес внешности Примадонны, советуя ей не выкладывать подобные кадры.С легким паром!!!Завтра с чистой совестью пойду на выборы.