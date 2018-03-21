В семье шведского хоккеиста, защитника клуба НХЛ Оттава Сенаторз Эрика Карлссона случилась трагедия. Супруга спортсмена Мелинда Куррей потеряла ребенка за несколько недель до предполагаемых родов.

В семье шведского хоккеиста, защитника клуба НХЛ "ОттаваСенаторз" Эрика Карлссона случилась трагедия. Супруга спортсмена Мелинда Куррейпотеряла ребенка за несколько недель до предполагаемых родов.Мальчик должен был появится на свет в апреле. Случившееся стало шокомдля молодой четы. Представители руководства и игроки "Оттавы" высказали словасоболезнования и поддержки горюющей паре."Мысли и молитвы всего нашего клуба, города и хоккейногосообщества в целом посвящены Эрику и Мелинде после того, как они лишились сына.Просим вас с уважением отнестись к желанию семьи остаться в уединении во времяскорби", – сказано на официальном сайте "Сенаторс".Сообщается, что Карлссон пропустит ближайшую игру "Оттавы" с"Флоридой". Как скоро теперь защитник выйдет на лед неизвестно.Эрик и Мелинда познакомились в 2013 году. Летом прошлого годапара поженилась в Оттаве. Они публично объявили о беременности в ноябре. Позжестало известно, что супруги ждали сына.Карлссон родился 31 мая 1990 года в шведском городе Ландсбро. С15 лет он играет за сборные Швеции разных возрастов. В 18 лет дебютировал вЭлитсерии за "Фрелунду" и уже в первой игре с ХВ71 забросил шайбу в овертайме,принеся победу своей команде.В 2009 году Эрик присоединился к "Оттаве". Свой первый матч вНХЛ он провел против "Минессоты". Его команда выиграла со счетом 4:1. В том жегоду Карлссон впервые играл за взрослую сборную Швеции на чемпионате мира вГермании.