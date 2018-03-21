В семье шведского хоккеиста, защитника клуба НХЛ Оттава
Сенаторз Эрика Карлссона случилась трагедия. Супруга спортсмена Мелинда Куррей
потеряла ребенка за несколько недель до предполагаемых родов.
В семье шведского хоккеиста, защитника клуба НХЛ "Оттава
Сенаторз" Эрика Карлссона случилась трагедия. Супруга спортсмена Мелинда Куррей
потеряла ребенка за несколько недель до предполагаемых родов.
Мальчик должен был появится на свет в апреле. Случившееся стало шоком
для молодой четы. Представители руководства и игроки "Оттавы" высказали слова
соболезнования и поддержки горюющей паре.
"Мысли и молитвы всего нашего клуба, города и хоккейного
сообщества в целом посвящены Эрику и Мелинде после того, как они лишились сына.
Просим вас с уважением отнестись к желанию семьи остаться в уединении во время
скорби", – сказано на официальном сайте "Сенаторс".
Сообщается, что Карлссон пропустит ближайшую игру "Оттавы" с
"Флоридой". Как скоро теперь защитник выйдет на лед неизвестно.
Эрик и Мелинда познакомились в 2013 году. Летом прошлого года
пара поженилась в Оттаве. Они публично объявили о беременности в ноябре. Позже
стало известно, что супруги ждали сына.
Карлссон родился 31 мая 1990 года в шведском городе Ландсбро. С
15 лет он играет за сборные Швеции разных возрастов. В 18 лет дебютировал в
Элитсерии за "Фрелунду" и уже в первой игре с ХВ71 забросил шайбу в овертайме,
принеся победу своей команде.
В 2009 году Эрик присоединился к "Оттаве". Свой первый матч в
НХЛ он провел против "Минессоты". Его команда выиграла со счетом 4:1. В том же
году Карлссон впервые играл за взрослую сборную Швеции на чемпионате мира в
Германии.