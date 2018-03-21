Меньше знаешь – крепче спишь, – гласит народная пословица. Как живется автору и ведущему телепрограммы НашПотребНадзор на НТВ Олегу Солнцеву остается только догадываться, ведь по долгу службы журналист ежедневно проводит различные расследования для потребителей. Он уже отказался от многих продуктов, которые есть почти в любом холодильнике.

"Меньше знаешь – крепче спишь", – гласит народная пословица. Как живется автору и ведущему телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олегу Солнцеву остается только догадываться, ведь по долгу службы журналист ежедневно проводит различные расследования для потребителей. Он уже отказался от многих продуктов, которые есть почти в любомхолодильнике.В стоп-листе эксперта оказались абсолютно все продукты из колбасного отдела.И вот почему:Во время съемок журналиступриходилось лично делать колбасу и сосиски на дюжине заводов от Тверскойглубинки до Мюнхена. "Везде грязно! – восклицает Олег Солнцев. – И, поверьте, унас грязнее".Эксперту удалось узнать, что дляразных сетей супермаркетов одну и ту же колбасу (например, Докторскую) заводыделают по разной рецептуре. Причем, как уверяет он, на этикетке изменений нет, онитолько внутри.Олег Солнцев утверждает, что своимиглазами видел заводские рецепты (ТУ) на колбасу БЕЗ мяса!Проводя расследования для своейпрограммы, Солнцеву удалось даже пообщаться с людьми, которые скупают мертвыхкоров и продают колбасному гиганту. При этом стоит помнить, что на фермахживотные погибают только от болезней.Оказалось, чтобы вернутьперемолотому мясу сочность (от слова сок) в фарш всегда добавляют воду, чтонельзя считать равноценной заменой. Вновь приобрести утраченный красный цветмясу помогает краситель. "Он безопасен, но сделан из червей. Погуглите "кармин"или добавку "Е120", читайте описание сами, но только не вслух", – предупреждает Солнцев.Торговцы колбасой грешат тем, чтопо ночам отмывают плесень с палок колбасы и натирают их маслом, переклеиваясроки годности.Медицина официально признала, чтовсе мясные полуфабрикаты, будь это хоть колбаса из мраморного мяса, вызываютрак. Даже 50 граммов мясного продукта в день увеличивают вероятность опухоли впищеводе на 20%.Если все-таки непреодолимо хочетсяколбасы или сосисок, эксперт советует покупать колбасу только в фирменныхмагазинах мясокомбинатов. Важно выбирать продукцию, сделанную по ГОСТу ивнимательно читать состав, где мясо должно стоять на первом месте. Хорошаяколбаса будет стоить примерно в полтора раза дороже мяса (ориентир – 650 рублейза кг).