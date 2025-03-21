Трагедия произошла во второй день XXX «Суздальфеста».

20 марта , многолетний соведущий Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Трагедия произошла во второй день XXX «Суздальфеста», где Жук успел встретить друзей и коллег.Губернатор Александр Авдеев выразил свои соболезнования его семье.— Мы все благодарны за то, что на Суздальской земле осталась его созидательная энергия. Вадим Семёнович был человеком, беззаветно преданным искусству. Я уверен, что творческий заряд, который он уже привнёс в этот замечательный фестиваль, останется с ним навсегда, — отметил губернатор Авдеев в своём тг-канале, выразив соболезнования семье покойного.Напомним, ранее мы писали, что во