Строительство идет с 2022 года.

Правительство Владимирской области выделило 299 миллионов 470 тысяч рублей из резервного фонда на достройку школы в Гусь-Хрустальном, рассчитанной на 350 учеников. Строительство учебного заведения затягивалось несколько лет: контракт с первым подрядчиком был заключен в 2022 году, однако срок сдачи в конце 2023 года не был выполнен.В феврале 2024 года контракт был разорван, а подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков и был оштрафован на 11,6 миллиона рублей, к тому же ему начислены пени в размере 27,9 миллиона рублей. После поступления средств администрация Гусь-Хрустального проведет новый аукцион для выбора подрядчика, который завершит строительство школы.Напомним, ранее мы писали, что