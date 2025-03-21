В прошлом году клещи присосались к 444 детям.

Первый клещ в 2025 году был снят с 9-летнего ребенка в Александрове Владимирской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Насекомое не оказалось переносчиком инфекций.По данным эпидсезона 2024 года, в области зарегистрировано 2022 случая присасывания клещей, из которых 444 – у детей. Санврачи исследовали около 950 клещей, среди которых 12,1% были заражены боррелиями, 1,4% – возбудителями моноцитарного эрлихиоза, и 1,3% – анаплазмами.Напомним, ранее мы писали, что