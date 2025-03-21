Еще у него нашли 450 литров наркотической жидкости и лабораторное оборудование.

Силовики задержали жителей Владимирской и Смоленской областей, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах. Операции провела ФСБ России при поддержке Национальной гвардии.В ходе рейдов в Владимирской области у задержанного изъято более 55 килограммов N-метилэфедрона, 450 литров наркотической жидкости и лабораторное оборудование. В Смоленской области у местного жителя найдено более 224 килограммов N-метилэфедрона, 11 тонн наркосодержащей жидкости, а также оружие и патроны. Изъято свыше 30 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте.Возбуждены уголовные дела по части пятой статьи 228.1 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.