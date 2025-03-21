Более 40 млрд рублей на спортивные товары, одежду и услуги спортивных клубов потратили клиенты ВТБ в прошлом году.

Более 40 млрд рублей на спортивные товары, одежду и услуги спортивных клубов потратили клиенты ВТБ в прошлом году. По сравнению с 2023 годом траты увеличились на 34%. Спрос на спортивное питание также значительно увеличился.Пиковые значения трат на спортивные товары и одежду для спорта зафиксированы в декабре — по сравнению с январем рост составил практически 2 раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей.Основной спрос на товары и одежду для спорта традиционно отмечен в Москве и Московской области, в Приволжском федеральном округе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в этих регионах спрос увеличился примерно в полтора раза.Жители ЦФО оказались самыми экономными спортсменами – средний чек на товары и одежду для спорта в регионе составил 2,2 тыс. рублей. Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве — 5,6 тыс. рублей. Немного ниже средний чек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4 тыс. рублей), а также в Дальневосточном федеральном округе (3,3 тыс. рублей) и Северо-Кавказском федеральном округе (3,2 тыс. рублей).Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Клиенты банка в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд рублей, что на 37% больше, чем за 2023 год.«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций – поэтому россияне готовы выделять все больше своего бюджета на спорт. Ведущие банки поддерживают клиентов, увлекающихся спортом и дают возможность выбрать в программах лояльности категорию «Спортивные товары», позволяющую получить повышенный кешбэк рублями за свои привычные траты», - рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.Значительный рост также показал сегмент спортивного питания — об этом свидетельствуют данные Первого ОФД. Так, спрос на протеиновые снеки с марта 2024 года по март 2025 года увеличился на 124%, на протеиновое печенье – на 27%, на спортивные напитки – на 20%. Протеиновые десерты и батончики также остаются в тренде: спрос на них вырос на 3,5% и 8% соответственно. Единственной категорией, где наблюдалось снижение, стал протеиновый шоколад, интерес к которому упал на 36%.