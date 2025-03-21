Еще одно ежегодное экологическое мероприятие появилось на территории Владимирской области.
Еще одно ежегодное экологическое мероприятие появилось на территории Владимирской области. 12 марта ГБУ ВО «Экорегион», МАУДО СЮН «Патриарший сад» и Молодежное водное сообщество Владимирской области объявили о старте второго по счету открытого экологического марафона «Клязьме посвящается!». В прошлом году мероприятие собрало большое число участников, юных защитников и исследователей природы. А в этом году организаторы подготовили для команд новые интересные задания и конкурсы.
В чем же суть данного мероприятия? Экомарафон представляет собой перечень заданий, подготовленных организаторами, за выполнение которых команды участников получают баллы. Чем больше баллов получает команда, тем ближе она становится к победе.
К участию в марафоне приглашаются команды учащихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Владимирской области с 1 по 11 класс в составе 5-7 человек.
Команда должна быть зарегистрирована в срок до 30 марта 2025 года по форме: https://forms.yandex.ru/cloud/65ede6b8068ff0a11d6baa64/.
Все задания, конкурсы и сроки их выполнения указаны в положении к мероприятию. Срок проведения экомарафона с марта по май 2025 года.
Подведение итогов марафона и награждение команд состоится на экологическом празднике-акции «День реки Клязьмы» в мае 2025 года.
С более подробными условиями участия вы можете ознакомиться на официальных страницах организаторов: ГБУ ВО «Экорегион», МАУДО СЮН «Патриарший сад», Молодежное водное сообщество Владимирской области.
По вопросам проведения и участия в экомарафоне обращаться по телефону 8(4922)77-84-01, электронной почте [email protected]
, в сообщениях социальной сети группы Молодежного водного сообщества Владимирской области.