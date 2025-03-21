Пробы продукции были взяты в магазинах «Светофор» в Курской области.

Странные ДНК, сорбиновая кислота, а также подмена молочных жиров на растительные были обнаружены в колбасе бренда «Дубки» и сосисках «Баварские» компании «Владимирский стандарт». Продукция производится во Владимирской области. Об этом пишет телеграм-канал «Shot Проверка».Интересно, что пробы продукции были взяты в магазинах «Светофор» в Курской области, но изделия выставлены на продажу по всей стране.Напомним, ранее мы писали, что