Сейчас ТЦ продолжают строить.

Первый во Владимирской области торговый центр «Лемана Про» продолжает строиться. Его открытие намечено на март 2026 года. Об этом ЗебраТВ сообщила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.Строительство гипермаркета на Суздальском проспекте началось в январе 2022 года. Изначально планировалось, что он будет работать под брендом «Леруа Мерлен», однако в 2024 году вследствие изменений в бизнесе французы продали свои активы, и магазин провел ребрендинг.Напомним, ранее мы писали, что