Глава республики Юрий Зайцев сообщил, что в мероприятии поучаствуют представители из 37 регионов.

Свыше 400 делегатов из более чем 30 регионов страны примет Третий Всероссийский форум финно-угорских народов, который впервые пройдет в Марий Эл с 9 по 12 сентября 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, подводя итоги заседания оргкомитета мероприятия."Ожидается участие почти 200 представителей из 37 регионов России и около 250 человек из Марий Эл, в программе - выступления экспертов, которые сделают обсуждение предметным и интересным", - сказал Зайцев.Он уверен, что мероприятие станет ключевым в сфере межнационального диалога, что становится особенно актуальным в свете текущей геополитической обстановки. "Кроме того, это первый форум, который посвящен молодежи финно-угорских народов, и в данном контексте целью форума станет укрепление гражданской идентичности и создание современного информационного пространства для молодежи", - продолжил глава республики.По его словам, Марий Эл "имеет богатый опыт в сохранении и развитии национальной культуры и языка" и готова поделиться своими достижениями. "Впервые форум финно-угорских народов и съезд ассоциации финно-угорских народов России пройдут одновременно в одном регионе, это подчеркивает доверие к нашей республике и значимость мероприятий, важная задача - провести их на самом высоком уровне", - заключил Зайцев.