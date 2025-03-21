«Умные грибы», микрозелень и школа для аграриев. Владимирские сельхозпроизводители рассказали о своих проектах – уже реализованных и тех, что еще только планируется претворить в жизнь.

«Умные грибы», микрозелень и школа для аграриев. Владимирские сельхозпроизводители рассказали о своих проектах – уже реализованных и тех, что еще только планируется претворить в жизнь. Обзавестись новыми связями и опытом предприниматели могли на областной конференции. Участники представили свою продукцию на выставке. Среди «экспонатов» – микрозелень, сыры разных сортов, мёд, свежий квас, фиточаи. Так, например, на