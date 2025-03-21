Три подруги сподобились умереть в один день и вот уже апостол Павел встречает их во вратах рая. Обрадованные тем, что они попали в рай, подруги спрашивают как себя вести. Павел им отвечать:
- Делайте все в свое удовольтвие, но только не наступайте на гусят.
В конце первого же дня одна из женщин неосторожно наступила на гусенка, которых было в раю неимоверное количество. Апостол Павел появился немедленно, ведя за собой абсолютно безобразного мужчину. Он немедленно приковал мужчину к провинившейся и сказал, что остаток вечности она проведет с ним.
Две женщины, напуганные произошедшим, стали вести себя еще более осторожно, но через неделю вторая наступила на гусенка, и Павел немедленно появился и вторая женщина оказалась навсегда прикована к другому урод
еще анекдот!