Приказ был издан 17 марта.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области введен карантин из-за вспышки ньюкаслской болезни птиц в личном подсобном хозяйстве. Приказ был издан 17 марта.Ньюкаслская болезнь вызывает серьезные поражения у птиц и высокую смертность. В зоне карантина (кв. 180, д. 17, ул. Муравьева-Апостола) запрещено выпускать птиц, посещать хозяйства посторонним, торговать птицей и продуктами, инкубировать яйца и принимать цыплят на выращивание.Город также объявлен угрожаемой зоной с аналогичными ограничениями. Карантин продлится до завершения всех мероприятий.