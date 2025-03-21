50-летний житель одной из деревень в Вязниковском районе пытался дать взятку сотруднику ДПС. Мужчина предложил госавтоинспектору закрыть глаза на пьяную езду за 1000 долларов. Инцидент

50-летний житель одной из деревень в Вязниковском районе пытался дать взятку сотруднику ДПС. Мужчина предложил госавтоинспектору закрыть глаза на пьяную езду за 1000 долларов. Инцидент произошел 15 марта. Как рассказали в Следкоме области, подозреваемый выпивал дома, а затем решил поехать к другу в соседнюю деревню. В это время сотрудники региональной Госавтоинспекции проводили рейд. Они заметили