Представители владимирской администрации выезжали на место строительства школы в микрорайоне Веризино. Образовательное учреждение планируют открыть к новому учебному году. Как отметил

Представители владимирской администрации выезжали на место строительства школы в микрорайоне Веризино. Образовательное учреждение планируют открыть к новому учебному году. Как отметил начальник управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев, сейчас объект готов на 70%. Зимой в пяти корпусах из шести было отопление. Благодаря этому получилось начать отделочные работы внутри помещений. Как только потеплеет, рабочие начнут строить