Учреждение не будет работать 90 дней.

Стоматология 3Dental во Владимире закрыта на 90 дней по решению суда из-за нарушений санитарных норм. Роспотребнадзор сообщил, что в рентгенкабинете использовался аппарат Orthopantomograph OP300 без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения, что создает риски для безопасности пациентов и персонала.Владельцам кабинета было предъявлено обвинение в административном правонарушении, а деятельность стоматологии приостановлена. В настоящее время решение суда еще не вступило в силу.Напомним, ранее мы писали, что