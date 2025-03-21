Ведра полные воды, мокрые стены и взбухшие полы — последствия потопа. В парикмахерской на проспекте Ленина в доме №11 уже продолжительное время с потолка стекает вода. Владелец бизнеса Елена

Ведра полные воды, мокрые стены и взбухшие полы — последствия потопа. В парикмахерской на проспекте Ленина в доме №11 уже продолжительное время с потолка стекает вода. Владелец бизнеса Елена Российская рассказывает, мастерам сложно работать в таких условиях, а для нее это еще и большие убытки. Вода течет в маникюрном кабинете, в нем пару месяцев назад