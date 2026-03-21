После конфликта местных жителей и приезжих расследуют уголовное дело о групповом хулиганстве.

Городской суд в Александрове Владимирской области удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу троих участников групповой драки в городе Карабаново.Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ, части 2 (групповое хулиганство) после данных о драке местных жителей и приезжих. Информацию увидели в социальых сетях. Полиция и силы СК задержали троих молодых людей, им от 17-ти до 19 лет. Двое из троих — иностранные граждане.Дело расследуют следователи по особо важным делам.Ранее сообщалось, что , всем им закрыт въезд в РФ на пять лет