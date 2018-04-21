Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия случилась в селе Архипо-Осиповке Краснодарского края. Сообщается, что 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде, когда навстречу ей выехал автомобиль.

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия случилась в селе Архипо-Осиповке Краснодарского края. Сообщается, что 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде, когда навстречу ей выехал автомобиль. Водитель не справился с управлением и сбил ее.Сидевший за рулем 17-летний человек не имел водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России. Приехавшие на место трагедии врачи до последнего пытались спасти спортсменку, однако она получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте.