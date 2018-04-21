Глобальные кибервойны, оффлайновые карты для Чемпионата мира по футболу и хроника первой недели блокировки мессенджера Telegram — в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Глобальные кибервойны, оффлайновые карты для Чемпионата мира по футболу и хроника первой недели блокировки мессенджера Telegram — в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Хроники принуждения Telegram к послушанию: как долго будет продолжаться игра в "убей крота" с банхаммером?— Интернет-конференция РИФ — старейшая в России — в этом году прошла в 22-й раз.— Кибервойны продолжаются: на Россию опять показывают пальцем с криками "русские хакеры", а бизнес китайской ZTE, похоже, вообще хотят разрушить, полностью запретив любым американским компаниям иметь с ней дело. В том числе — поставлять ей операционную систему Android.— Что показывают карты к Чемпионату мира по футболу? Не гадальные — онлайновые.