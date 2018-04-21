Специалисты миссии ОЗХО посетили в субботу одно из мест предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Эксперты собирали образцы для последующего проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химоружия 7 апреля, сообщается в пресс-релизе организации.

Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили в субботу одно из мест предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Эксперты собирали образцы для последующего проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химоружия 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.По информации пресс-службы ОЗХО, собранные образцы будут доставлены в лабораторию организации в голландском городе Рейсвейк. Оттуда их передадут для анализа в назначенные ОЗХО лаборатории. По результатам работы в городе Дума эксперты подготовят доклад, который будет передан на рассмотрение государствам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия."ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы", — говорится в пресс-релизе.Между тем посольство РФ в Лондоне распространило в субботу заявление, в котором, в частности, отмечается, что США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в момент, когда нормализация обстановки в этой стране стала устойчивой тенденцией. "По нашим оценкам, удары с воздуха произошли в самый неподходящий с политической точки зрения момент, когда нормализация обстановки в Сирии уже стала устойчивой тенденцией, а операция в Восточной Гуте была почти завершена", — цитирует заявление дипмиссии ТАСС.Российские дипломаты назвали удары по Сирии безответственным шагом и указали, что это негативно отразилось на сирийском урегулировании и его перспективах в целом. Теперь "потребуется гораздо больше усилий для достижения устойчивого урегулирования сирийского конфликта", добавили в посольстве РФ.