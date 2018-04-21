МИД России не получал каких-либо официальных документов по иску Демократической партии США к РФ из-за предполагаемого вмешательства в выборы американского президента.

МИД России не получал каких-либо официальных документов по иску Демократической партии США к РФ из-за предполагаемого вмешательства в выборы американского президента. Как заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, "похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение".По словам Захаровой, текущее представление МИД о ситуации базируется на сообщениях СМИ об иске, который рассмотрит нью-йоркский суд. Национальный комитет Демократической партии считает Российскую Федерацию и российских граждан виновными во влиянии на итоги президентских выборов 2016 года.Захарова указала, что проигравшая сторона (демократы) уже полтора года пытается свалить ответственность на "внешнее вмешательство", вместо того, чтобы признать свою недоработку. "Зал суда придаст новое дыхание внутриполитическим разборкам и еще больше разогреет антироссийские настроения", — заявила Захарова.Москва сожалеет, что разумные голоса в США заглушены, а нелепые обвинения разрушают фундамент двустороннего взаимодействия. "Они никак не могут понять, что давить на Россию бесполезно", — заявила Захарова.