Военно-морские силы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом. На странице минобороны Украины в Facebook также отмечается, что морские пехотинцы выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.

Военно-морские силы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом, передает канал "Россия 24".На странице минобороны Украины в Facebook также отмечается, что морские пехотинцы выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.Артиллерийские подразделения также успешно отработали учебные упражнения.Вместе с тем Киев признал, что в нынешней ситуации Крым не вернуть.Об этом заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По словам чиновника, украинские власти сейчас могут только ограничиваться политическими заявлениями, а Россия в ближайшее время получит полный контроль над судоходством в Керченском проливе.