В соревнованиях приняли участие 42 команды из 39 российских регионов: более 170 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет, обучающиеся в юношеских автошколах...

В Ставрополе состоялось торжественное закрытие Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью. Организаторами соревнований выступили Министерство образования и науки Российской Федерации и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.В соревнованиях приняли участие 42 команды из 39 российских регионов: более 170 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет, обучающиеся в юношеских автошколах. В течение трех дней команды показывали свои знания по Правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи, а также демонстрировали навыки вождения автомобиля и выполняли комплекс из 7 фигур, а также новый этап конкурса – замена колеса.Москву представляли 2 команды: ГБПОУ «Воробьевы горы» и Центр дополнительного образования «Юный автомобилист» Колледжа связи № 54 Департамента образования города Москвы.По итогам соревнований третье общекомандное место заняли конкурсанты из Москвы, 2-е - Челябинская область, 1 место заняла команда Саратовской области.Представители столичной команды отличились также в личных зачетах. Один из юных участников занял 1 место по дисциплине «фигурное вождение автомобиля», 3 место занял конкурсант в номинации «знаток Правил дорожного движения». Абсолютное первенство в личном зачете по автомногоборью завоевал участник из Москвы.В завершение торжественной части организаторы чемпионата поздравили юных автоспортсменов и пожелали покорения новых вершин.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495)624-45-81