Белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил молдавское вино и призвал соотечественников к европейской манере пить. Как заявил Лукашенко, он не против, если человек выпивает через день 70-100 граммов водки, но ведь меньше литра никто не пьет. А нужно один-два бокала хорошего вина в день.

Белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил молдавское вино и призвал соотечественников к европейской манере пить.Как заявил Лукашенко, он не против, если человек выпивает через день 70-100 граммов водки, но ведь меньше литра никто не пьет. А нужно один-два бокала хорошего вина в день.Президент отметил, что когда молдавских производителей не пустили в Россию и Европу, они были вынуждены начать производить супервина.Во время визита в Молдавию Лукашенко сообщил, что белорусские предприятия уже наладили розлив молдавского вина и готовятся разливать известную марку коньяка "Белый аист", передает РИА Новости.Ранее Лукашенко уже сетовал, что белорусы не ведут здоровый образ жизни. "Спортом мы не хотим заниматься, жрем абы что и как попало. Сами себя травим", — обращался Лукашенко к населению страны. "Во всем мире становится модным быть здоровым и красивым. Чем же мы хуже? Почему мы не бежим туда, куда бегут все передовые страны?" – говорил президент.