Министр культуры РФ Владимир Мединский и министр правительства Москвы и глава департамента культуры Александр Кибовский открыли седьмую Библионочь в московской библиотеке-читальне им. Ивана Тургенева. Впервые в акции участвуют все российские регионы, подчеркнул Мединский.

Министр культуры РФ Владимир Мединский и министр правительства Москвы и глава департамента культуры Александр Кибовский открыли седьмую "Библионочь" в московской библиотеке-читальне им. Ивана Тургенева. Впервые в акции участвуют все российские регионы, подчеркнул Мединский.На открытии также присутствовали представители библиотечной системы города, правительства России, правительства Москвы и члены международной библиотечной ассоциации.После этой церемонии состоялись костюмированный бал "Тургеневка приглашает" и флешмоб "Тургеневу — 200".По словам Кибовского, Москва находится в центре акции, и всего в городе пройдет около 2 тысяч мероприятий, передает РИА Новости.